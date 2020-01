Yule in Schladming wieder Dritter - 21. Sieg von Kristoffersen

Daniel Yule, der zuvor drei der letzten vier Weltcup-Slaloms gewonnen hatte (in Kitzbühel, Adelboden und Madonna di Campiglio), büsste 0,83 Sekunden auf Sieger Henrik Kristoffersen ein. Der 25-jährige Norweger, nach dem ersten Lauf noch Zweiter, holte sich seinen 21. Weltcupsieg mit 34 Hundertsteln Vorsprung vor dem Franzosen Alexis Pinturault.

Der zur Halbzeit führende Österreicher Marco Schwarz schied im Finaldurchgang aus, womit mit Michael Matt der bestklassierte ÖSV-Fahrer beim Heimrennen nur 15. wurde.

Zenhäusern Neunter

Yule war innerhalb des starken Schweizer Slalom-Teams zum sechsten Mal in diesem Winter der am besten klassierte Fahrer. Ramon Zenhäusern, der auf der Planai vor allem im ersten Lauf und dabei im langen Steilhang viel Zeit eingebüsst hatte, lag nach halbem Pensum an neunter Stelle. Im Final konnte der Olympia-Zweite aus dem Wallis diese Position behaupten. Auf Sieger Kristoffersen verlor Zenhäusern 1,36 Sekunden.

Ein paar wenige Weltcup-Punkte gab es aus Schweizer Sicht auch noch für Loïc Meillard (24. Rang) und Marc Rochat (26). Beide Romands zeigten einen soliden ersten und danach einen verpatzten zweiten Lauf. Hingegen Tanguy Nef schied im achten Slalom des Winters zum vierten Mal aus, auch Sandro Simonet und Luca Aerni fädelten bereits im ersten Durchgang ein. Reto Schmidiger, am Sonntag sensationeller Neunter in Kitzbühel, verpasste als 33. den Vorstoss in die Top 30 um 0,45 Sekunden.

Dreikampf um die kleine Kugel

Mit dem Nachtrennen in Schladming haben die Slalom-Spezialisten zwei Drittel ihrer Saison absolviert. Nach acht Rennen führt der Norweger Kristoffersen die Disziplinen-Wertung mit 57 Punkten Vorsprung vor dem dreifachen Saisonsieger Yule an (552:495). Dieses Duo muss im Kampf um die kleine Kristallkugel einzig noch Clément Noël (450) beachten. Der 22-jährige Franzose, im Januar Sieger in Zagreb und Wengen, betrieb in Schladming Schadensbegrenzung. Nach einem groben Patzer qualifizierte er sich als Halbzeit-30. nur in extremis für den Finaldurchgang. In diesem stiess er jedoch dank überlegener Bestzeit noch in den 4. Rang vor. Noël verlor seinen Platz in der Leader-Box erst, als der Halbzeit-Vierte Yule die Ziellinie überquerte.

Der nächste Slalom findet in zehn Tagen in Chamonix statt. Danach folgen für die Stangen-Künstler noch die Rennen in Yuzawa Naeba (23. Februar), Kranjska Gora (15. März) und Cortina d'Ampezzo (22. März).