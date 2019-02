Die 18-jährige Emmentalerin war am Donnerstag in ihrem zweiten Qualifikationslauf gestürzt und zu weiteren Abklärungen umgehend in das Spital von Salt Lake City gebracht worden. Dort stellten die Ärzte bei Siegenthaler eine Hirnerschütterung fest. Aufgrund der Kopfverletzung muss die Schweizerin für den heutigen Final (ab 19 Uhr) sowie den Teamfinal vom Sonntag Forfait erklären.

Besonders bitter für Siegenthaler: Sie stürzte bei ihrem WM-Debüt in der Qualifikation in ihrem zweiten Lauf, dabei hätte ihre Zeit aus dem ersten Versuch bereits die Finalteilnahme bedeutet.