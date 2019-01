Zuletzt hatte Johannes Thingnes Bö im Weltcup sechs Mal in Folge gesiegt. Der Schweizer Benjamin Weger schaffte es als Sechster zum bereits achten Mal in dieser Saison in die Top Ten.

Bis zum dritten Schiessen hielt mit Martin Jäger ein zweiter Schweizer gut mit der Spitze mit, musste seine Hoffnungen dort allerdings nach vier Fehlschüssen vorzeitig begraben. Jäger schloss den Wettkampf letztlich im 30. Rang ab.