Vlhova gewinnt Parallelslalom - Holdener früh out

In den Parallelrennen gehörte Holdener bislang zu den Besten. Im Engadin war die Schwyzerin aber die grosse Geschlagene: Nachdem sie schon in der Qualifikation am Morgen Probleme bekundet hatte, scheiterte Holdener bereits im ersten K.o.-Durchgang an der Italienerin Marta Bassino.

Auch für Charlotte Chable (gegen Kristin Lysdahl) und Elena Stoffel (gegen Meta Hrovat) bedeutete die erste Runde nach überstandener Qualifikation Endstation. Beste Schweizerin war damit Danioth, die im Achtelfinal gegen Federica Brignone klar das Nachsehen hatte. Gegen Jekaterina Tkatschenko hatte sich die 21-jährige Urnerin in den Sechzehntelfinals noch durchgesetzt. Die Russin hatte am Morgen als Zweite in der Qualifikation überrascht, in welcher sich unter anderem Corinne Suter erfolglos versucht hatte.

Vlhova setzte sich im Final gegen die Schwedin Anna Swenn Larsson durch. Platz 3 ging an die Österreicherin Franziska Gritsch. Vlhova profitierte mitunter vom Startverzicht von Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin hatte sie im Vorjahr im Parallelrennen von St. Moritz auf Platz 2 verwiesen.