Die italienische Abfahrts-Olympiasiegerin von Pyeongchang stürzte am Freitag beim Training auf dem Gletscher im österreichischen Hintertux und zog sich dabei einen Bruch des rechten Fussknöchels zu. Dieser wird gemäss einem Communiqué des italienischen Skiverbands für vier bis fünf Wochen eingegipst. Danach trage die 25-Jährige aus Bergamo Goggia eine Schiene, um im Januar auf die Piste zurückkehren zu können.

"Dieser Vorfall führt dazu, dass ich meine Zielsetzungen für den WM-Winter redimensionieren muss", sagt Goggia. Die fünffache Weltcupsiegerin und Gewinnerin der kleinen Abfahrts-Kristallkugel in der vergangenen Saison hofft trotz der Verletzung, rechtzeitig für die Weltmeisterschaften in Are (5. bis 17. Februar) in Form zu kommen.