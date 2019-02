Obwohl sich die früheren Weltmeister-Teams von Skip Mirjam Ott (2014) und von Alina Pätz (2018) aufgelöst haben, präsentiert sich das Schweizer Frauencurling heute mit einer beachtlichen Schlagkraft.

Angeführt werden die Quartette vom Aarauer Team um Skip Silvana Tirinzoni, das im November mit zehn Siegen in elf Spielen in Tallinn EM-Silber gewann. Mit dem Zuzug von Alina Pätz für die vierte Position auf die laufende Saison haben die derzeitigen Fünften der Team-Weltrangliste viel dazugewonnen. In der einwöchigen Konkurrenz in Thun, wo erstmals seit 45 Jahren Schweizer Meisterschaften stattfinden, sind sie die Favoritinnen.

Eine klare Angelegenheit ist aber nicht zu erwarten. Als sehr leistungsfähig haben sich in dieser Saison die Uzwilerinnen um Skip Ursula Hegner erwiesen. Das mit dem langjährigen Berner Skip Michèle Jäggi auf der vierten Position verstärkte Team gewann im Januar das gut besetzte World-Tour-Turnier in Edinburgh. Auf gutem Weg ist auch Binia Feltscher, die Weltmeisterin von 2014 und 2016. Die Flimserin spielt jetzt mit drei jungen Bernerinnen für den CC Langenthal, den Heimklub ihrer Nummer 3 Carole Howald.

Zwei weitere zu beachtende Formationen werden von den Töchtern von Olympiasieger Patrick Hürlimann angeführt: Die 25-jährige Briar Hürlimann ist Skip im Team des in Brig beheimateten CC Oberwallis. Corrie Hürlimann steht der jungen Luzerner Formation vor. Der CC Luzern stellt noch ein zweites hoffnungsvolles Team, jenes um Skip Selina Witschonke.

Starke Herausforderer für Olympia-Dritte

Auf dem Papier sind die Olympia-Dritten des CC Genf um Skip Peter De Cruz bei den Männern deutlich zu favorisieren. In dieser Saison jedoch ist das junge, vom früheren Junioren-Weltmeister Yannick Schwaller angeführte Team Bern Zähringer weiter an die internationalen Spitze herangekommen.

Die beiden Schweizer Meister qualifizieren sich für die nachfolgenden Weltmeisterschaften. Das WM-Turnier der Frauen findet ab dem 16. März im dänischen Silkeborg statt. Die Weltmeisterschaft der Männer wird ab 30. März in Lethbridge in Kanada ausgetragen.