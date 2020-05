Urs Lehmann, der Präsident des Schweizer Verbandes, und Urs Näpflin, der OK-Präsident in Wengen, haben in einem Gespräch, zu dem Bundesrätin und Sportministerin Viola Amherd ins Bundeshaus geladen hatte und an dem auch Christoph Ammann, der Regierungspräsident des Kantons Bern, teilnahm, eine versöhnliche Lösung gefunden.

Einzelheiten zur Vereinbarung, bei dem es primär um finanzielle Belange geht, wurden keine bekannt gegeben.