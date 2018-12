Die 23-jährige Luzernerin lief beim Sieg der Schwedin Stina Nilsson, die ihren 16. Triumph im Weltcup feierte, in den 7. Rang. Fähndrich, in der Qualifikation bereits überzeugende Achte, belegte im zweiten Viertelfinal-Heat den 2. Rang. Nach ihrem Halbfinal im ersten Heat durfte sie zunächst auf ihren zweiten Finalvorstoss ihrer Karriere hoffen. Ihre Vorgabe reichte allerdings nicht.

Sie zeigte sich nach ihrem zweitbesten Sprintresultat im Weltcup nach einem 5. Platz im letzten März in Québec City grundsätzlich zufrieden. "Es ist schön, in Davos endlich einmal den Vorstoss in den Halbfinal geschafft zu haben", erklärte sie. Zudem freute sie sich, dass sie den Viertelfinal erstmals direkt und nicht als Lucky Loser über die Zeit überstanden hatte. Fähndrich gab sie sich aber auch selbstkritisch. "Ich könnte taktisch noch ein paar Sachen besser machen."

Für Laurien van der Graaff bedeuteten die Viertelfinals Endstation. Die 31-Jährige, die vor 26 Jahren mit ihren Eltern aus den Niederlanden nach Davos zog, wäre gerne in der vierten Viertelfinalserie gelaufen, die dann aber bereits voll war, als sie wählen konnte. So entschied sie sich für die starke erste Serie. Dieses Risiko zahlte sich nicht aus. Van der Graaff musste abreissen lassen und kam als Vierte ins Ziel. Für ein Weiterkommen als Lucky Loser reichte es nicht, in der Endabrechnung resultierte Platz 19. "Die Beine waren einfach nicht gut genug heute", gab sie zu. Und sie sah das Aus im Viertelfinal als gutes Omen. "Im letztes Jahr war es gleich, nun darf es auch gleich weiter gehen." Da gewann sie zwei Wochen später zum Auftakt der Tour de Ski in Lenzerheide erstmals auf Weltcup-Niveau.

Die Männer von Swiss Ski stellten sogar drei Viertelfinalisten, das Trio schied aber in der ersten K.o.-Runde aus. Roman Schaad erwischte aus der Abfahrt die Kurve auf die Zielgerade nicht optimal. Der Schwung war weg. In Jovian Hedigers Serie wurde taktiert. Als die Post auf der letzten Runde abging, konnte der Romand den Kontakt nicht ganz halten. Roman Furger kam zu Beginn des Rennens im Gerangel vor der ersten Kurve zu Fall.

Dennoch waren alle drei grundsätzlich zufrieden. Schaad hatte nach Problemen mit der Schulter beim Auftakt in Lillehammer den ernüchternden 67. Platz belegt und überraschte mit der Qualifikation für die K.o.-Runden positiv. Nachdem er mit der elftbesten Zeit in die Viertelfinals eingezogen war, hatte sich der Schwyzer aber plötzlich noch etwas mehr erhofft. Auch Hediger zeigte gegenüber Lillehammer eine gewaltige Steigerung. Der Waadtländer weist im Skating-Stil nach einer Hüftoperation noch etwas Trainingsrückstand auf. "Aber es läuft immer besser", meinte er gut gelaunt. Der Furger schliesslich schaffte erstmals seit fast einem Jahr wieder die Qualifikation für die Viertelfinals eines Sprints. Den Sturz müsse er noch anschauen, um sagen zu können, was oder wer daran schuld sei.

Mit Johannes Hösflot Klaebo setzte sich der Favorit durch. Der Norweger feierte endlich seinen ersten Sieg in diesem Winter. Die beiden Olympiasieger Stina Nilsson und Klaebo hatten bereits im letzten Jahr in Davos triumphiert.