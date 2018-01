Nach Gold in der Kombination 2016 in Sotschi und vier 4. Plätzen, zuletzt im Auftaktrennen der Junioren-WM 2018 im Riesenslalom, klappte es für die bald 20-Jährige aus Andermatt mit der zweiten Top-3-Klassierung an Titelkämpfen. Die letzte Junioren-WM hatte Danioth wegen eines Kreuzbandrisses verpasst.

Danioth, in Weltcup-Slaloms in diesem Winter bereits dreimal in den Top 20 klassiert, belegte in Davos wie nach dem ersten Lauf den 3. Rang. Der Rückstand auf die slowenische Siegerin Meta Hrovat, die Dritte des Weltcup-Riesenslaloms vom letzten Samstag in Lenzerheide, betrug 1,25 Sekunden.

Auf die zweitklassierte Österreicherin Franziska Gritsch verlor Danioth 53 Hundertstel. Deren nach dem ersten Lauf führende Landsfrau Katharina Liensberger schied ebenso aus wie die Westschweizerin Camille Rast (9.).