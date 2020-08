Simon Ammann Fünfter hinter vier Polen

Der vierfache Olympiasieger Ammann, der seine 24. Weltcupsaison vorbereitet, zeigte zwei solide Sprünge auf 127 und 126,5 m.

In den ersten sieben finden sich neben Ammann und Deschwanden lediglich Springer aus Polen, die vor 999 Zuschauern auf der Heimschanze einen Vierfach-Erfolg feierten. Den Sieg sicherte sich der Vierschanzentournee-Sieger und Weltmeister Dawid Kubacki vor dem dreifachen Olympiasieger Kamil Stoch.

Wegen des Coronavirus besteht der Sommer-GP in diesem Sommer nur aus einer Station. Die einzigen beiden Wettkämpfe finden an diesem Wochenende in Wisla statt.