Shiffrin nach erstem Lauf in Sölden in Führung

Mikaela Shiffrin hat gleich zu Saisonbeginn wieder gezeigt, dass sie auch in diesem Winter wieder auftrumpfen will. Die mit 17 Siegen dominierende Fahrerin der letzten Saison ist beim traditionellen Gletscher-Auftakt in Sölden nach halbem Pensum Erste. Der Vorsprung der Amerikanerin auf die überraschende Neuseeländerin Alice Robinson beträgt 14 Hundertstel. Robinson, die erstmals in Sölden am Start steht, ist die aktuelle Junioren-Weltmeisterin. Der Rückstand der Italienerin Federica Brignone beträgt bereits 0,86 Sekunden.

Die Schweizerinnen büssten alle mehr als zwei Sekunden auf Shiffrin ein. Als Beste von Swiss-Ski liegt Wendy Holdener nach 25 Fahrerinnen im 13. Rang. Unmittelbar dahinter folgen Lara Gut-Behrami und Michelle Gisin. Auch Andrea Ellenberger dürfte mit 2,35 Sekunden Rückstand die Teilnahme am Finaldurchgang schaffen.

Der zweite Lauf folgt um 13.00 Uhr.