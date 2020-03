Selina Gasparin läuft in Kontiolahti aufs Podest

Die bald 36-jährige Bündnerin stand zum fünften Mal auf einem Weltcup-Podest. In der Olympiasaison 2013/14 feierte sie in Annecy und Hochfilzen sogar zwei Siege im Sprint, nach Silber im Einzel von Sotschi sowie dem 2. Rang in Verfolgung von Antholz im Januar 2016 folgte nun in Finnland der fünfte Coup.

Die Mutter von zwei Kindern war als Nummer 10 nach dem Sprint ins Rennen gestiegen. Der nur schwer beherrschbare Wind im Schiessstand mischte das Feld stets munter durcheinander. Am Ende stand Selina Gasparin auf dem Podest, obwohl sie vier (!) Strafrunden drehen musste. Auf die Siegerin Julia Simon aus Frankreich büsste die Bündnerin 17 Sekunden ein. Im Endkampf setzte sich Gasparin, die an den WM in Antholz noch enttäuscht hatte, gegen Lisa Vittozzi und die Finnin Kaisa Mäkäräinen durch, die nun zurücktreten wird.

Den Gesamt-Weltcup gewann die Italienerin Dorothea Wierer. Vor dem letzten Schiessen hatte noch die Norwegerin Tiril Eckhoff virtuell in Führung gelegen.