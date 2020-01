Sehr gute Ausgangslage für Wendy Holdener

Wendy Holdener, die als Dritte im Zwischenklassement alle Speed-Fahrerinnen hinter sich gelassen hat, muss im zweiten Wettkampf-Teil, dem einen Slalom-Lauf, eine halbe Sekunde auf Federica Brignone aufholen, die im Super-G die Schnellste war. Die Schweizerin sollte im Stangenwald gegenüber der Italienerin Vorteile haben - obwohl die Tochter der einstigen Slalom-Spezialistin Maria-Rosa Quario auch in dieser Disziplin stete Fortschritte macht.

Zudem entschied Federica Brignone die letzten zwei Kombinationen für sich. Im vergangenen Jahr, im einzigen Wettkampf des Winters in dieser Disziplin, und in der Saison zuvor war die Italienerin in Crans-Montana nicht zu schlagen gewesen.

Nicht ins Ziel kam Michelle Gisin. Die Olympiasiegerin verpasste ein Tor. Im Slalom ebenfalls nicht mehr dabei sein werden Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin. Die Slowakin, an der letztjährigen WM in Are hinter Wendy Holdener Zweite, und die Amerikanerin schieden durch Sturz aus. An der Stelle, die Michelle Gisin zum Verhängnis wurde, scheiterten auch Jasmina Suter und Priska Nufer.

Neben Wendy Holdener werden zwei weitere Schweizerinnen im Slalom dabei sein. Speed-Spezialistin Nathalie Gröbli büsste anderthalb Sekunden ein. Rahel Kopp, die im Vorjahr in der Kombination in Crans-Montana Vierte geworden war, liegt drei Sekunden zurück.

Auf Platz 2 im Zwischenklassement liegt Marta Bassino, eine weitere Italienerin. Sie hat ihre Stärken zwar im Riesenslalom, weist aber auch in der Kombination bereits einen Podestplatz aus. Vor zwei Jahren in Lenzerheide war sie hinter Wendy Holdener Zweite geworden.