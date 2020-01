Schweizer Quartett für K.o.-Läufe qualifiziert

Holdener gehörte in den beiden Qualifikationsläufen zu den Schnellsten. Die Schwyzerin schaffte mit 22,25 s die beste Laufzeit und qualifizierte sich als Zweite hinter Mikaela Shiffrin und bekommt es als Erstes mit Viktoria Rebensburg zu tun.

Am knappsten machte es Danioth, die es als 30. in die Sechzehntelfinals schaffte. Die Urnerin trifft in der ersten K.o.-Runde auf Petra Vlhova, die Siegerin des Parallelslaloms von St. Moritz im Dezember. Zwischen Ellenberger (13.) und Gut-Behrami (20.) kommt es zu einem Schweizer Duell.

Die K.o.-Läufe beginnen um 11.45 Uhr.