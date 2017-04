Die für das Duo des CC Glarus noch mögliche Qualifikation für die Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang hängt direkt vom Abschneiden an der Weltmeisterschaft ab. Mit einem Sieg in den Viertelfinals - der Gegner steht noch nicht fest - würden die Schweizer mit grosser Wahrscheinlichkeit die Olympia-Teilnahme sicherstellen.