Auf dem Weg in die Halbfinals des mit 52'000 Franken dotierten Turniers in der kanadischen Provinz British Columbia siegten Valentin Tanner, Skip Peter De Cruz, Claudio Pätz und Benoît Schwarz unter anderem in den Gruppenspielen gegen die Kanadier um Skip Kevin Koe, den Weltmeister 2016. Ebenfalls gegen Coes Crew schieden sie in den Halbfinals nach einer 5:2-Führung mit 6:8 aus. Die Kanadier gewannen anschliessend den Final gegen den zweimaligen Weltmeister Schweden (Niklas Edin).

Die Europameisterschaften beginnen am 18. November. Die Schweizer Frauen werden in St. Gallen vom Team des CC Aarau um Skip Silvana Tirinzoni vertreten.