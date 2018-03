Einzig Italien vermochten Gregor Deschwanden, Sandro Hauswirth, Andreas Schuler und Simon Ammann hinter sich zu lassen. Ammann überzeugte im zweiten Umgang mit einem Flug auf 216,5 m, nachdem ihm der erste Versuch misslungen war (159 m).

Platz 1 ging an die hoch überlegenen Gastgeber aus Norwegen, die bereits nach dem ersten Durchgang mit mehr als 100 Punkten Vorsprung in Führung gelegen hatten. Der Sieg der Norweger hatte schon vor deren letztem Springer Robert Johansson festgestanden. Am Ende betrug die Marge Norwegens auf die zweitplatzierten Polen unglaubliche 265,6 Zähler. Rang 3 ging an Slowenien.

Für die Tagesbestweite zeichnete Johansson mit 240,5 m verantwortlich. Es war jener Flug, der für den norwegischen Sieg nicht mehr massgeblich war.