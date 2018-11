Im Februar 2017 hatte er im Sarntal eine Kombination für sich entschieden.

Simonet setzte sich mit elf Hundertstel Vorsprung auf den Kroaten Elias Kolega durch. Dritter wurde der Deutsche Linus Strasser. Als zweitbester Schweizer klassierte sich Reto Schmidiger im 27. Rang. Der 26-jährige Nidwaldner bestritt sein zweites Rennen seit dem Kreuzbandriss vom letzten Dezember.

Simonet stand bereits verschiedentlich im Slalom-Weltcup im Einsatz, zuletzt am vorletzten Wochenende in Levi, als er im ersten Lauf ausschied. Im letzten März fuhr er in Kranjska Gora mit Startnummer 45 auf Platz 8.