Bestklassierte Schweizerin war Corinne Suter. Die Schwyzerin, die in der Zwischenrangliste Platz 7 einnimmt, büsste gut sechs Zehntel auf Ragnhild Mowinckel ein. Jasmine Flury, in den letzten Speed-Rennen von Mitte Dezember in Val Gardena zweimal Vierte, wurde hinter der Liechtensteinerin Tina Weirather Zwölfte. Lara Gut-Behrami und Michelle Gisin brachten die erste Fahrt mit Rückständen von 1,61 beziehungsweise 1,49 Sekunden Rückstand gemächlicher hinter sich.

Ragnhild Mowinckel, die vor einem Jahr in Cortina mit Platz 6 ihr bisher bestes Abfahrts-Ergebnis im Weltcup erreicht hat, führt das Klassement vor der Österreicherin Tamara Tippler und der Französin Romane Miradoli an.

Im Mittelpunkt standen nicht die Schnellsten des ersten Trainings, sondern Lindsey Vonn. Die Amerikanerin bestreitet in dieser Woche nach einer Zwangspause ihre ersten Rennen im WM-Winter. Im November hatte sie sich bei einem Sturz im Training in Copper Mountain, Colorado, eine Verletzung am linken Knie zugezogen. Im ersten Training in Cortina wurde Lindsey Vonn Zehnte.

Das zweite Training von heute Donnerstag beginnt um 12.30 Uhr.