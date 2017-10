Durch die Verletzung dürfte die Abfahrts-Weltmeisterin die Olympischen Spiele in Pyeongchang verpassen."Das war leider einer der letzten Starts für einige Monate. Ich bin wütend und traurig", schrieb die Speed-Spezialistin auf Twitter, nachdem sie am Sonntag Morgen, vier Tage vor ihrem 27. Geburtstag, im Pitztal in Österreich in einem Trainingslauf gestürzt war.

Wie lange Stuhec genau ausfällt, ist offen. Normalerweise dauert es mindestens ein halbes Jahr, bis ein Kreuzbandriss ausgeheilt ist. Die Operation wird am Mittwoch erfolgen. Die Gold-Medaillengewinnerin von St. Moritz droht damit die gesamte Saison auszufallen. Die Olympischen Spiele in Südkorea finden vom 9. bis 25. Februar statt.

Nebst dem WM-Titel in St. Moritz gewann Stuhec in der letzten Saison insgesamt sieben Weltcuprennen, vier in der Abfahrt, zwei im Super-G und eines in der Kombination. Sie dominierte den Abfahrts-Weltcup und musste sich in der Weltcup-Gesamtwertung nur der Amerikanerin Mikaela Shiffrin geschlagen geben.

Die Weltcup-Saison beginnt am kommenden Wochenende traditionsgemäss mit einem Riesenslalom der Männer und Frauen in Sölden.