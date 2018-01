Tanno blieb an einem Rail hängen und stürzte unglücklich auf das Geländer. Ihre Saison sei beendet, teilte Swiss-Ski in einem Communiqué mit. Um eine Operation kommt die 19-Jährige herum.

Tanno feierte Anfang Dezember am Big-Air-Event in Mönchengladbach ihren ersten Weltcupsieg. In Mailand hatte zuvor als erste Frau überhaupt einen Double Cork 1080 gestanden. Sie hätte auch an den Olympischen Spielen im Februar in Pyeongchang zu den Medaillenanwärterinnen gehört.