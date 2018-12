Der 34-Jährige hatte in Val d'Isère mit einer Schiene an der Hand sein Comeback gegeben. "Es hat gezeigt, dass Rennfahren mit dem operierten Daumen zwar grundsätzlich möglich ist, es mir aber nach der langen Pause noch an der notwendigen Aggressivität und am Selbstverständnis fehlt", sagte er. Stattdessen will der lange verletzte Routinier trainieren.