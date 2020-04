Neuer Trainer für Wendy Holdener

Als Nachfolger ihres langjährigen Trainers Werner Zurbuchen, der künftig den C-Kader-Nachwuchs betreut, vermeldet Swiss-Ski die Verpflichtung von Klaus Mayrhofer.

Der 47-jährige Oberösterreicher war die vergangenen drei Saisons als Weltcup-Trainer für die Riesenslalom- und Kombi-Gruppe des ÖSV-Frauenteams verantwortlich. Von 2012 bis zu deren Rücktritt 2017 hatte er als Coach die Tschechin Sarka Strachova (ehemals Zahrobska) betreut. "Wir haben verschiedene Optionen geprüft und uns mit Swiss-Ski für ihn entschieden. Klaus ist ein super Typ. Ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl", sagte Olympiasiegerin und Weltmeisterin Holdener gegenüber "Blick".

Ebenfalls zur Technikerinnen-Gruppe, die schon viele Jahre von Alois Prenn geleitet wird, stösst Jörg Roten. Der Oberwalliser war in den vergangenen beiden Saisons Chef Europacup bei den Frauen, zuvor war er unter anderem als Weltcup-Gruppentrainer bei den Schweizer Männern engagiert gewesen. Dem Speed-Team der Frauen von Roland Platzer gehört neu Cristian Locher an. Locher, zuletzt für den Berner Oberländischen Skiverband (BOSV) tätig gewesen, ersetzt Florian Capaul.

Auch bei den Männern gab es im Trainerteam auf Stufe Weltcup Änderungen. So wechselt Willi Dettling von der Riesenslalom- zur Speed-Gruppe. Renzo Valsecchi übernimmt derweil die Position von Dettling. Innerhalb der Perspektivgruppe Speed ist der ehemalige Weltcup-Fahrer Vitus Lüönd neuer verantwortlicher Gruppentrainer. Er löst in dieser Funktion Simon Rothenbühler ab, der in die Privatwirtschaft wechselt. Neu zu dieser Trainingsgruppe hinzustossen wird Mathias Briker, der ehemalige Trainer der zurückgetretenen neunmaligen Weltcupsiegerin Tina Weirather.