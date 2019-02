Carol Bouvard, Nicolas Gygax und Noé Roth sicherten der Schweiz im erstmals an Weltmeisterschaften durchgeführten Wettkampf sogleich die Goldmedaille. Mit 303,08 Punkten distanzierten die Schweizer Athleten das zu favorisierende chinesische Team (297,82 Punkte) ebenso wie das russische Trio (296,74). Weissrussland, das sich als vierte Nation für den Superfinal qualifiziert hatte, ging leer aus.

Bereits in der Nacht auf Donnerstag war den Schweizer Skiakrobaten ein Expolit geglückt, als Noé Roth im Wettkampf der Männer Bronze gewinnen konnte. Nun doppelte das junge Team im Mixed-Event nach. 2022 werden in Peking in dieser Disziplin dann erstmals Medaillen im Rahmen von Olympischen Winterspiele verteilt werden.