Vor vier Jahren in Sotschi hatte der 29-jährige Zürcher Gold in der Halfpipe geholt, wurde seither aber vom Verletzugnspech verfolgt. Im März riss er sich bei einem Sturz im letzten WM-Finallauf in der Sierra Nevada das Kreuzband im rechten Knie. Nun muss er wegen eines neuerlichen Sturzes seinen Verzicht erklären. Podlatchikov reist am Samstag in die Schweiz zurück.