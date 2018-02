Kein Wunder: Die Kombination ist seit Jahren eine Schweizer Angelegenheit. Im Krisenwinter 2012/13 rettet Carlo Janka als Dritter in der Kombination in Wengen das Männerteam vor einem Nuller in dieser Saison. An den Olympischen Spielen 2014 war Kombi-Gold von Sandro Viletta die einzige Männermedaille. Von den sieben Medaillen an der gefeierten Heim-WM im vergangenen Februar in St. Moritz gewann Swiss Ski vier in der Kombination. Luca Aerni wurde Weltmeister und Mauro Caviezel holte die Bronze. Bei den Frauen triumphierte Wendy Holdener vor Michelle Gisin.

Kein Support aus Österreich

Gestern wurde Gisin Olympiasiegerin und Holdener gewann Bronze. Holdener sagt: «Es ist wirklich schade, wenn die Disziplin wegfällt.» Doch im Weltcup findet die FIS kaum noch Veranstalter. In Kitzbühel verzichten sie seit 2017 auf den Event. Und obwohl Superstar Marcel Hirscher in Südkorea seine erste olympische Goldmedaille überhaupt in einer Kombi gewann, wird sich die ablehnende Haltung in Österreich nicht ändern. So ist auf der Männerseite einzig noch Wengen als wichtiger Player bereit, das Format zu stützen. Nicht gross anders sieht es auf der Seite der Frauen aus.