Der 22-Jährige hatte vor einer Woche in La Plagne den 3. Platz herausgefahren und in der Saison 2018/19 Rang 4 in St. Moritz.

Vogt büsste in Innsbruck 92 Hundertstel auf den der ganzen Konkurrenz klar überlegenen Deutschen Francesco Friedrich ein. Zu einem Platz auf dem Podest fehlten ihm 17 Hundertstel.