Fast wäre der Saison-Dominator, der schon seit zwei Wochen die Kristallkugeln für die Gesamtwertung und den Riesenslalom auf sicher hat, im ersten Lauf weggerutscht. Doch Hirscher konnte sich auffangen, und trotz dem Patzer lag er letztlich eine halbe Sekunde voraus. Der Franzose Victor Muffat-Jeandet setzte sich auf Platz 2, der Norweger Henrik Kristoffersen, der gewöhnlich hinter Hirscher der Zweitbeste ist, folgt mit 0,59 Sekunden Rückstand als Dritter.

Einen sehr guten ersten Lauf zeigte auch der Walliser Loïc Meillard. Der 21-Jährige setzte sich in den 5. Zwischenrang, nur 23 Hundertstel hinter dem zweitplatzierten Muffat-Jeandet zurück. Der erste Podestplatz des jungen Meillard könnte somit in Are Tatsache werden. Rang 6, herausgefahren Anfang Dezember in Beaver Creek, ist seine bisher beste Klassierung.

Gut hielt sich Junioren-Weltmeister Marco Odermatt. Der 20-jährige Nidwaldner, der beim Finale in Are schon in der Abfahrt und im Super-G unverhofft gepunktet hat, liegt mit 1,85 Sekunden Rückstand auf Platz 11 im Zwischenklassement. Weniger aussichtsreich scheint die Lage für Justin Murisier, der in Alta Badia als Vierter für das beste Schweizer Saison-Ergebnis im Riesenslalom gesorgt hatte. Der Walliser verlor als 14. gut zwei Sekunden auf die Bestzeit.

Der Bündner Gino Caviezel, am letzten Montag heftig gestürzt, startete trotz einer Verletzung am Fuss, schied aber nach wenigen Toren aus.