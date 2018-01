Dario Cologna feierte seinen vierten Saisonsieg - alle innerhalb eines Monats - und den 25. Erfolg auf Weltcup-Stufe insgesamt. Er verwies in Tirol nach einem unwiderstehlichen Antritt beim letzten Anstieg den Kanadier Alex Harvey, den Weltmeister über 50 km, und den Norweger Martin Johnsrud Sundby auf die weiteren Podestplätze.

Beim Distanzrennen am nächstjährigen WM-Ort Seefeld präsentierte sich Cologna wie zuletzt bei der Tour de Ski in hervorragender Verfassung. Der dreimalige Olympiasieger kontrollierte das Rennen und lief taktisch sehr clever. Als es Bonuspunkte zu gewinnen gab, zeigte er sich vorne, ansonsten versteckte er sich zunächst etwas.

Erwartungsgemäss fiel die Entscheidung beim letzten Anstieg. Cologna ging dabei nach eigener Aussage "all in" und liess der arrivierten Konkurrenz keine Chance. Es war eine Machtdemonstration, wie der Schweizer das Tempo entscheidend zu erhöhen vermochte. Sie erinnerte unweigerlich an Colognas Auftritte vor vier Jahren an den Olympischen Spielen in Sotschi, als er im Skiathlon ebenfalls beim letzten happigen Anstieg die Entscheidung zu seinen Gunsten herbeigeführt hatte.