Normalerweise hängen andere Uhren an den Handgelenken von 22-Jährigen. Aber Meillard ist in vieler Hinsicht eine Ausnahme. Über ihn singen Grössen des Weltcups Loblieder. Etwa Marcel Hirscher, der sagte, er «bewundere» die Technik von Meillard. Das hat darum viel Bedeutung, weil Hirscher derjenige ist, den alle bewundern, wenn es um Technik geht. Anders ausgedrückt: Der von allen Bewunderte bewundert Meillard.

Es läuft rund bei Loïc Meillard. Nicht nur sportlich, wohl auch finanziell. Am Vortag der Rennen in Adelboden verkündet er auf den sozialen Medien, dass er eine Partnerschaft mit einem Westschweizer Uhrenhersteller eingehen werde. Eine Luxusmarke mit Tradition und längst ein Weltcup-Partner. Als pflichtbewusster Botschafter trägt er die Uhr Stunden später beim Medientreffen in einem Hotel im Berner Oberland.

Meillard hatte zu viel Erfolg, um in seinem jungen Alter als Geheimtipp zu gelten. An den Junioren-WM 2015 und 2017 gewann er zusammengezählt fünf Medaillen. In dieser Saison stand er erstmals im Weltcup auf dem Podest. Zweimal auf Platz zwei im österreichischen Saalbach-Hinterglemm. Einmal im Riesenslalom, am Tag danach im Slalom.

Den Podestplätzen im Riesenslalom haftet eine besondere Note an. Denn der Riesenslalom gilt als Basisdisziplin. Doch die Schweizer hatten Schwierigkeiten mit dieser Basis. Sieben Jahre dauerte es, bis Anfang Dezember wieder einmal ein Schweizer auf dem Podium stand. Thomas Tumler wurde in Beaver Creek Dritter. Zugetraut hat ihm das keiner. Am Donnerstag rutschte er noch einen Platz hoch, nach der Disqualifikation des Deutschen Stefan Luitz.

Tradition wie auf dem Brünig

In Adelboden sind die Schweizer Skifahrer noch länger nicht mehr auf dem Podest gestanden. Letztmals gelang dies Marc Berthod und Daniel Albrecht 2008, Berthod wurde Erster, Albrecht Zweiter. Man machte sie zu viel beachteten Ski-Zwillingen, nach der Erfolgssaison zerrissen aber auch sie keine Stricke mehr. Bei den vergangenen zehn Austragungen feierten andere in Adelboden. Einige zauberten sogar. Etwa Hirscher, der 2018 im zweiten Durchgang Fehler an Fehler reihte und dennoch siegte.