Lara Gut-Behrami: «Um Siege mitzufahren, ist auch weiterhin mein Anspruch»

Lara Gut-Behrami hat den Gesamtweltcup gewonnen, ist Medaillengewinnerin an Olympischen Spielen und an Weltmeisterschaften. Durch einen Kreuzbandriss an der WM in St. Moritz und den Rummel um ihre Person geriet die Karriere ins Stocken. Zu ihrem Unmut musste die Tessinerin nun Abstriche bei ihrem Sondersetting mit Swiss-Ski hinnehmen. In Lake Louise äusserte sich unter anderem zu diesem heiklen Thema.

Es gehe ihr bei den Diskussionen mit dem Verband darum, optimale Bedingungen zu haben, um mit der Konkurrenz Schritt halten zu können, sagt die 28-Jährige. Um mit den Besten mitzuhalten, brauche es absolute Professionalität - von den Athleten und auch vom Verband. Dass man dabei für sich immer das Beste wolle, gehöre zum Leistungssport dazu.

Lara Gut-Behrami, seitens Swiss-Ski war viel Positives zu vernehmen über das Zusammenspiel zwischen Ihnen und dem Verband. Es ist von einer Annäherung die Rede und davon, dass Sie sich gut eingefügt haben. Wie erleben Sie es?

Ich habe nicht das Gefühl, dass vieles anders ist. Einiges scheint mir bei diesem Thema gesucht. Wenn du zwei Tage schlecht drauf bist, heisst es, du seist nicht integriert. Wenn du zweimal mit allen zusammen Karten spielst, giltst du als integriert. Wir sind doch alle hier, um möglichst erfolgreich zu sein. Dafür geben wir alle unser Bestes. Das ist unser gemeinsames Ziel.

Waren Sie in der Vorbereitung öfter beim Team als in den Jahren zuvor?

Nein, ich habe das Gleiche gemacht wie immer. In Übersee war ich oft mit der Mannschaft unterwegs, so oft wie möglich, so wie das früher schon der Fall war. Ansonsten musste ich selber schauen. Da gab es keinen Unterschied.

In Killington waren Sie zum ersten Mal seit längerem ohne Ihren Vater Pauli Gut an einem Rennen.

In seine An- oder Abwesenheit wird zu viel hinein interpretiert. Für mich ist er immer wichtig, ob er da ist oder nicht. Auch in Killington sprach ich vor und nach dem Rennen mit ihm. Dieser Austausch ist das Wichtigste für mich - wichtiger, als dass er jedes Mal an der Piste steht und immer an meiner Seite ist. Ich bin ja nicht mehr 12, sondern 28 Jahre alt und kann Entscheide selber treffen. Klar ist aber auch, und das wird mir immer bewusster: Ohne meinen Vater wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Er hat mich zum Skifahren gebracht, fuhr mich an all die Orte, als ich noch nicht Autofahren durfte. Er suchte einen Konditionstrainer für mich, lehrte mich Disziplin und motivierte mich in schweren Zeiten. Er war derjenige, der Verständnis hatte, wenn es mir nicht gut ging. Er gab mir Energie, und dank ihm war ich nie alleine.