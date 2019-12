Kein Abschlusstraining in Beaver Creek

Wie prognostiziert trat in Colorado im Verlaufe der Nacht auf Donnerstag der Wetterumsturz ein. Auf einen Tag mit viel Sonnenschein folgte einer mit Schneefall. Der Niederschlag hielt auch während des Donnerstags an, so dass für das zweite Abfahrtstraining nur die Absage blieb.

Die Fahrer werden damit die Abfahrt am Samstag nach nur einer Übungsfahrt bestreiten müssen. Ursprünglich waren drei Trainings angesetzt gewesen. Das erste, das am Dienstag vorgesehen war, war vorzeitig annulliert worden.

Vor der Abfahrt steht in Beaver Creek am Freitag der Super-G im Programm. Abgeschlossen wird das verlängerte Rennwochenende am Sonntag mit dem Riesenslalom.