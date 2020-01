Johaug gewinnt die Tour de Ski zum dritten Mal

Mit Johaug setzte sich am Ende doch die Favoritin überlegen durch. Die Norwegerin feierte auf der Alpe Cermis ihren dritten Gesamtsieg. Als einzige Schweizerin erreichte Laurien van der Graaff als Gesamt-25. das Ziel.

Die Ausgangslage hatte vor der Schlussetappe, die erstmals mit einem Massenstart anstelle der Rückstande im Gesamtklassement ausgetragen wurde, mit vier Läuferinnen innerhalb von 23 Sekunden mehr Spannung als erwartet versprochen, weil die Topfavoritin Johaug in den Tagen zuvor ungewohnte Schwächen gezeigt hatte. Am Ende wurde es dennoch wieder ein Monolog des blonden Leichtgewichts.

Sobald es in die bis zu 28 Prozent steile Schlusssteigung mit fast 600 Höhenmetern ging, setzte sie Johaug unwiderstehlich ab. Am Ende betrug der Vorsprung auf die Tages-Zweite Heidi Weng über 50 Sekunden. Spannender war das Duell um den zweiten Gesamtrang hinter Johaug, das die Russin Natalia Neprjajewa gegen die Titelverteidigerin Ingvild Flugstad Östberg knapp für sich entschied.

Mit nun drei Tour-de-Ski-Titeln liegt Johaug noch einen Erfolg hinter der Rekordsiegerin Justyna Kowalczyk. Die 31-jährige Norwegerin hätte wohl schon längst zur Polin aufgeschlossen, wenn sie nicht die Tour 2017 und 2018 wegen einer Dopingsperre sowie im letzten Jahr freiwillig zugunsten der WM-Vorbereitung verpasst hätte.

Van der Graaffs versöhnliches Ende

Die einzige verbliebene Schweizerin Laurien van der Graaff schlug sich als Tages-28. achtbar und beendete die Tour de Ski im 25. Gesamtrang erstmals. "So schlimm war es gar nicht", meinte die Sprinterin aus Davos im Ziel zufrieden. Sie hatte die Tour mit einem Sturzfestival in Lenzerheide begonnen, freute sich nun aber über einen versöhnlichen Abschluss. Am nächsten Wochenende beim Stadt-Sprint in Dresden soll es nun auch mit der ersten Halbfinal-Qualifikation der Saison klappen.