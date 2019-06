Abplanalp war im Februar 2012 als Speedtrainer der Frauen nach sechs Saisons von Swiss-Ski freigestellt worden, ehe er 2015 für ein Jahr als Verantwortlicher des C-Kaders zum Schweizer Verband zurückkehrte. Zuletzt betreute der 45-jährige Berner im Weltcup die Ungarin Edit Miklos, im Mai 2018 trat er die Stelle als Cheftrainer des regionalen Leistungszentrums Haslital-Brienz an.

Die 28-jährige Stuhec gewann 2017 in St. Moritz und 2019 in Are WM-Gold in der Abfahrt. Ende Februar zog sie sich bei der Weltcup-Abfahrt in Crans-Montana einen Kreuzbandriss zu.