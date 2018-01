Ausser zum Saisonauftakt in Levi, wo er bei seinem Comeback nach einer Knöchelverletzung nur 17. geworden war, war Marcel Hirscher in den folgenden Spezialslaloms nicht zu schlagen. In Val d'Isère, Madonna di Campiglio, Zagreb und zuletzt vor Wochenfrist in Adelboden triumphierte er viermal hintereinander.

In Wengen, einem der wenigen Orte, an welchem er noch keinen Sieg vorweisen kann, liegt der Österreicher nach halbem Pensum mit 0,35 Sekunden Vorsprung vor dem Schweden André Myhrer. Dahinter folgt mit Henrik Kristoffersen (0,59 zurück) und Leif Kristian Nestvold-Haugen (0,76) ein norwegisches Duo. Als Fünfter büsste der Österreicher Manuel Feller knapp eine Sekunde auf seinen Landsmann ein.

Die Hoffnungen der Schweizer auf ein gutes Resultat beim Heimrennen liegen auf den Schultern von Ramon Zenhäusern und Daniel Yule. Mit der Startnummer 24 stiess der Oberwalliser auf dem eisigen Hang am Männlichen mit 1,03 Sekunden Rückstand in den 6. Rang vor. Der Unterwalliser Yule verlor als Achter 1,79 Sekunden auf die Spitze.

Luca Aerni nach wenigen Toren und Loïc Meillard nach der zweiten Zwischenzeit fädelten ein und kassierten zum zweiten Mal in dieser Saison in einem Spezialslalom einen Nuller. Auch Marc Rochat schied ein weiteres Mal aus.

Start zum zweiten Durchgang ist um 13.15 Uhr.