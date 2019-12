Erster Podestplatz von Lena Häcki

In der Verfolgung verbesserte sich die 24-jährige Engelbergerin vom 11. auf den 3. Platz. Mit lediglich zwei Schiessfehlern musste sie sich lediglich den beiden Norwegerinnen Tiril Eckhoff und Ingrid Landmark Tandrevold geschlagen geben. Letztmals war mit Selina Gasparin vor fast vier Jahren eine Schweizerin auf ein Weltcup-Podest gelaufen.

Die Schweizer Männer konnten ihre Positionen in der Verfolgung hingegen nicht mehr wesentlich verbessern und verpassten die Punkteränge. Bereits nach dem Sprint arg in Rücklage verpassten Benjamin Weger (44.), Serafin Wiestner (49.), Mario Dolder (58.) und Joscha Burkhalter (60.) die Punkteränge. Weger büsste alle Chancen auf eine Aufholjagd mit drei Fehlern im zweiten Liegendschiessen ein. Ansonsten blieb der Oberwalliser fehlerlos. Damit dürfte auch das Massenstartrennen mit 30 Startenden am Sonntag ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne gehen.

Den Sieg holte sich trotz eines Schiessfehlers der Weltcupführende Johannes Thingnes Bö aus Norwegen vor dem französischen Lokalmatadoren Quentin Fillon Maillet.