Andreas Schuler schaffte es mit 113,5 m aus seinem ersten Sprung wie bereits am Vortag nicht in den Finaldurchgang. Er beendete den Wettkampf auf dem 41. Platz.

Der Sieg ging wie schon am Samstag an den Österreicher Stefan Kraft, der damit den dritten Erfolg in Serie feierte und seine aufsteigende Formkurve für die WM in Seefeld in gut drei Wochen demonstrierte. Der Slowene Timi Zajc und Vierschanzentournee-Sieger Ryoyu Kobayashi aus Japan komplettierten das Podest. Kobayashi behauptete damit auch seine souveräne Führung im Gesamtklassement. Einen Achtungserfolg verbuchte Noriaki Kasai: Der 46-jährige Routinier wurde Siebter und holte damit sein mit Abstand bestes Saisonergebnis.