Es wird offensichtlich: Simon Ammann will in Pyeongchang nicht primär Geschichte als sechsfacher Olympiateilnehmer schreiben, sondern ein letztes Ausrufezeichen hinter seine Karriere setzen. Der Ehrgeiz ist ungebrochen, seine Detailbesessenheit legendär. «Simi» hat einen Medaillengewinn bei Olympia als realistisches Ziel vor Augen.

Und im Gegensatz zu den letzten zwei Wintern, als er mit seinem Zweckoptimismus ein einsamer Rufer in der Wüste blieb, bestätigen Bezugspersonen die Legitimation der wiedererwachten Ambitionen. Selbst Österreichs erfolgsverwöhnten Topspringer staunten dem Vernehmen nach über Ammanns Leistungen beim gleichzeitigen Trainingskurs in Oberstdorf.

Im Skispringen geht es bisweilen rasend schnell

Selbstverständlich wäre es vermessen, den Schweizer Skisprung-Evergreen in seiner 21. Saison nun zum Olympiafavoriten hochzustilisieren. Zu eklatant war sein Rückstand auf die Weltspitze im letzten Winter. Doch in der Psychosportart Skispringen geht es manchmal schnell, ist der Weg vom Überflieger zum Hinterherhüpfer so kurz wie in keiner anderen Disziplin.