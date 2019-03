Am Samstag besiegten die Schweizerinnen im Viertelfinal China 7:6 und danach im Halbfinal die von Kim Min-Ji angeführten Südkoreanerinnen, die Zweiten der Round Robin, 5:3 nach Zusatz-End.

Auf wen die EM-Zweiten Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz vom CC Aarau im Final vom Sonntagnachmittag um 16 Uhr treffen, ist noch nicht bekannt. Den zweiten Halbfinal bestreiten am Samstag ab 19 Uhr die Japanerinnen und die klar favorisierten Olympiasiegerinnen aus Schweden um Skip Anna Hasselborg. Die Schwedinnen verloren das erste Spiel der Round Robin, reihten danach aber elf Siege aneinander.

Im Halbfinal zwischen der Schweiz und Südkorea stand es nach zehn Ends 3:3. Dies ist ein aussergewöhnlich niedriger Score. Bis vor das Zusatz-End schrieben weder die Schweizerinnen noch die Asiatinnen zwei oder mehr Punkte in einem End. Matchentscheidend war in gewisser Weise schon das 1. End. Die ohne Vorteil des letzten Steins in die Partie gestarteten Schweizerinnen stahlen dort einen Stein. Sie verschafften sich dadurch einen kleinen Vorteil, den sie bis zuletzt nicht aus der Hand gaben und dank dem sie im Zusatz-End den letzten Stein hatten. Diesen nutzten sie für ein Zweierhaus.

Tirinzonis Team könnte nun dem Schweizer Frauencurling den fünften WM-Titel seit 2012 bescheren. Unter den Schweizer Weltmeister-Skips war 2015 Alina Pätz, die heutige Nummer 4 in der Aarauer Crew.