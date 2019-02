Anhaltender Schneefall seit Samstagabend verunmöglichte eine Instandsetzung der Piste. Weil die Wetterprogrognosen keine baldige Besserung versprachen, entschieden die Organisatoren bereits gut drei Stunden vor dem angesetzten Start des ersten Durchgangs, das Rennen nicht auszutragen.

In der Nacht zum Sonntag gab es in der bayerischen Wintersportmetropole rund 30 Zentimeter Neuschnee. Ein reguläres Rennen war unter diesen Bedingungen unmöglich geworden.

Das Riesenslalom auf der Kandahar wäre für die Technik-Spezialisten die letzte Standortbestimmung vor der in zwei Tagen beginnenden WM in Are gewesen. Wo das Rennen nachgeholt wird, ist noch offen. Als Ersatzort für die Abfahrt vom Samstag prüft die FIS Kvitfjell, wo Anfang März zwei Speedrennen geplant sind.