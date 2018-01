Was sagt der Schweizer Cheftrainer?

Ausser im Super-G laufe es ganz okay, sagt Thomas Stauffer. Der Berner Oberländer nimmt die 15 Top-6-Rangierungen seit Saisonbeginn – das sind zu diesem Zeitpunkt mehr als in den drei vorherigen Jahren zusammen – erfreut zur Kenntnis. «Die Arbeit mit den Jungen beginnt langsam zu greifen», so Stauffer. Das lasse ihn auch für Adelboden hoffen.

Wie geht es nach Adelboden weiter?

Kommende Woche folgen die Rennen in Wengen, wo am Dienstag das erste Abfahrtstraining durchgeführt werden soll. Traditionell werden am Lauberhorn mit Kombination (Freitag), Abfahrt (Samstag) und Slalom (Sonntag) drei Rennen ausgetragen. Nach Wengen macht der Weltcup bis zu den Olympischen Spielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) noch in Kitzbühel, Schladming, Garmisch und Stockholm Halt.

Testen Sie Ihr Wissen: