Adelboden-sieger Yule: «Heute war in Adelboden die Zeit reif»

Daniel Yule, gefühlt haben Sie mit Ihrem Slalom-Sieg in Adelboden die ganze Skination Schweiz erlöst. Was waren für Sie die wichtigsten Punkte auf dem Weg zu Ihrem dritten Weltcup-Triumph?

"Die Piste war wirklich in einem super Zustand. Ich mag diese Art Schnee wie zuletzt in Madonna di Campiglio und jetzt auch hier in Adelboden. Wenn du merkst, wie die Ski unter deinen Füssen beschleunigen. Auch das Publikum war ein Faktor. Dazu habe ich mich in Adelboden in den letzten Jahren steigern können. Heute war ich hier reif für den Sieg. Es wird für immer ein unvergesslicher Tag bleiben. Am Chuenisbärgli in den Schlusshang zu fahren und den Lärm der Zuschauer zu hören, ist einfach grossartig."

Sieg in Madonna am letzten Mittwoch, nun der Triumph in Adelboden: Sie scheinen fast nicht zu schlagen im Moment.

"Etwas Glück war sicher auch dabei. Ich weiss gar nicht, wie Clément Noël (Halbzeit-Zweiter) bis zu seinem Ausscheiden unterwegs war. Dazu, auch wenn es etwas langweilig tönen mag, gehört viel harte Arbeit dazu. Im Sommer regte ich mich teilweise auf, weil es nicht immer so ging, wie ich wollte. Dann baute Fischer einen neuen Skischuh, den wir mit grossem Aufwand entwickelten, bis er passte. Dass es jetzt mit zwei Siegen so gut aufging, ist toll."