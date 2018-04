Carole Howald, Franziska Kaufmann, Irene Schori und Binia Feltscher erlebten trotz ihrer grossen Erfolge auch Enttäuschungen - vor allem in der zu Ende gehenden Saison. Im Oktober scheiterten sie in der internen Schweizer Olympia-Ausscheidung am Aarauer Team von Skip Silvana Tirinzoni. Im Februar wurden sie Schweizer Meisterinnen, aber einen Monat später belegten sie an der Weltmeisterschaft im kanadischen North Bay nach enttäuschenden Leistungen nur den 8. Platz.

Die Grindelwalderin Franziska Kaufmann beendet ihre Karriere aus privaten, familiären Gründen. Die Zürcherin Irene Schori, die bei Feltscher als Nummer 3 und Vizeskip gespielt hat, löst sich aus dem Team, um als Skip eine neue Crew zu gründen.

In der Flimser Formation verbleibt nebst Binia Feltscher nur Carole Howald. Die junge Bernerin aus dem Oberaargau wird die dritte Position besetzen. Welche neuen Spielerinnen Feltscher an Bord holen wird, ist offen. "Ich will mit jungen oder ganz jungen Spielerinnen weiterfahren", sagt die 39-jährige Flimserin. "Ich möchte diesen Spielerinnen etwas mitgeben und sie aufbauen." Bis spätestens im Mai will sie ihr künftiges Team beisammen haben.