Corinne Suter erneut auf dem Podest - 8. Weltcupsieg von Goggia

Corinne Suter, tags zuvor auf der Piste Oreiller Killy Erste, fehlten 0,24 Sekunden auf Sofia Goggia. Die Abfahrts-Olympiasiegerin aus Italien, im Weltcup zum achten Mal zuoberst auf dem Podest, hatte ihrerseits am Freitag noch um elf Hundertstel hinter der Schwyzerin gelegen. Diese stand damit in der vierten Weltcup-Abfahrt hintereinander auf dem Podest. Ende Februar in Crans-Montana war sie jeweils hinter Teamkollegin Lara Gut-Behrami zweimal Zweite geworden.

Dritte wurde in Val d'Isère wiederum die US-Amerikanerin Breezy Johnson (0,27 zurück). Eine deutliche Steigerung gelang Michelle Gisin, die am Vortag unmittelbar nach dem langen Unterbruch wegen Nicole Schmidhofers Sturz zum Rennen starten musste und nur 19. geworden war. In der zweiten Abfahrt belegte die Obwaldnerin den 9. Rang.

Dahinter folgten Lara Gut-Behrami (11.), am Tag zuvor noch Achte, und Priska Nufer (13.). Nicht in die Top 15 reichte es Jasmine Flury (19.), Jasmina Suter (21.) und der tags zuvor gestürzten Joana Hählen (22.)

Am Sonntag findet in Val d'Isère der erste Super-G des Winters statt (Start 11.00 Uhr).