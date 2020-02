Cologna in Lahti weit zurück

Er holte als einziger der fünf gestarteten Schweizer Weltcup-Punkte.

Der finnische 50-km-Olympiasieger Iivo Niskanen sorgte in seiner bevorzugten Technik für einen Heimsieg. Der Russe Alexander Bolschunow, der in der Schlussetappe der Ski Tour in Skandinavien im Materialpech war, belegte zehn Sekunden hinter Niskanen den 2. Platz und baute seine Führung im Gesamt-Weltcup wieder aus.

Bei den Frauen siegte über 10 km wie erwartet die grosse Dominatorin Therese Johaug aus Norwegen. Schweizerin war keine am Start. Nadine Fähndrich gönnte sich nach der kräfteraubenden Ski Tour eine kurze Pause, ehe es in die letzten drei Weltcup-Wochen in Norwegen, Kanada und den USA geht.