Cologna gerät in Tour-de-Ski-Wertung ins Hintertreffen

Cologna musste sich über 15 km Skating mit Einzelstart - in dieser Disziplin wurde der Bündner dreimal Olympiasieger - mit Platz 16 begnügen. "Es war heute von Beginn an zäh. Die Kraft fehlte. Ich wollte ein besseres Ergebnis", gab Cologna ohne Umschweife zu.

Der Rückstand auf den entfesselten Sergej Ustjugow betrug 1:09 Minuten. Der Russe avancierte mit dieser Leistung zum Tour-de-Ski-Favoriten. Der 27-Jährige hatte die Tour de Ski im Januar 2017 bereits einmal gewonnen. Und insbesondere in der Schlussetappe mit dem Anstieg zur Alpe Cermis wird er nur schwer zu distanzieren sein.

Zu den Verlierern zählte neben Cologna auch der Titelverteidiger und Weltcup-Führende Johannes Hösflot Klaebo aus Norwegen. Der weltbeste Sprinter büsste 1:11 Minuten ein und war unmittelbar hinter Cologna klassiert. Jonas Baumann hingegen überzeugte mit einem 20. Rang, und auch Beda Klee (29.) lief noch in die Punkte.

Cologna verpasste die Chance, in der Tour-de-Ski-Wertung tüchtig an Boden gut zu machen. Dies hingegen schafften die Russen, die mit Ustjugow, Ivan Jakimuschkin und Alexander Bolschunow einen Dreifachsieg feierten. Am 1. Januar steht nun die Verfolgung über 15 km klassisch an. "Ich hoffe auf einen guten Zug", blickte der vierfache Tour-de-Ski-Sieger Cologna voraus. Mit 1:51 Minuten Rückstand wird er als 15. ins Rennen steigen. Der 4. Zwischenrang, der aktuell der Norweger Hans Christer Holund hält, liegt nur 30 Sekunden entfernt.

Die Positionen 1 bis 3 liegen allerdings ausser Reichweite. Ustjugow läuft mit einer halben Minute Vorsprung los. In seinem Rücken bilden womöglich Bolschunow und Klaebo ein Zweierpack. Der Vorsprung dieses Duos auf das zweite Verfolgerfeld beträgt wiederum über 40 Sekunden.