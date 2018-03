Eine Woche nach seinem Triumph beim Fünfziger von Oslo büsste Cologna beim Massenstartrennen über 15 km klassisch 5,6 Sekunden auf den siegreichen Russen Alexander Bolschunow ein. Rang 2 ging an den schwedischen Lokalmatador Calle Halfvarsson vor dem Italiener Francesco De Fabiani.

Im Distanz-Weltcup baute Cologna seine Führung gegenüber Martin Johnsrud Sundby, der Achter wurde, um vier auf 34 Punkte aus. Der designierte Weltcup-Gesamtsieger Johannes Hösflot Klaebo kam einen Tag nach seinem Sieg im Sprint nicht über den 22. Platz hinaus.

Am Sonntag findet in Mittelschweden am letzten Wettkampftag dieser Weltcup-Saison ein Verfolgungsrennen über 15 km Skating statt. Der Zeitbeste erhält 50 Punkte, der Gesamtgewinner der dreitägigen Minitour in Falun bekommt 200 Zähler.