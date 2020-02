Cologna arbeitet sich in die Top Ten vor

Der Rückstand im Gesamtklassement auf den neuen Leader Paal Golberg blieb mit knapp einer Minute konstant. Auch Roman Furger zeigte im strömenden Regen ein starkes Rennen und lief wenige Sekunden hinter Cologna als 13. im Ziel ein. "Ich habe die Bestätigung erhalten, dass die Form doch nicht so schlecht ist", sagte Cologna gegenüber "SRF sport".

Der eigentliche Sieger des Tages hiess Alexander Bolschunow. Der Weltcup-Leader aus Russland machte sein Handicap von 20 Sekunden problemlos wett und ist nun eine Sekunde hinter Golberg Zweiter. Der Norweger Johannes Hösflot Klaebo hingegen kommt mit 2:15 Minuten Rückstand nicht mehr für den Overall-Sieg in Frage.

Die Ski Tour 2020 ist ein schwedisch-norwegisches Pendant zur Tour de Ski. Da heuer keine Titelkämpfe anstehen, wird die Saison für ein zweites grosses Etappenrennen genutzt. In neun Tagen stehen sechs Teilstücke auf dem Programm. Cologna schielt weniger aufs Gesamtklassement als vielmehr auf einzelne Top-Resultate. Insbesondere die Etappe am Donnerstag über 38 km Skating mit Massenstart wird auf ihn zugeschnitten sein. Am Dienstag folgt zunächst der Sprint in Are. Furger dürfte Cologna wieder als besten Schweizer im Gesamtklassement ablösen.