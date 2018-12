Christine Scheyer erlitt einen Kreuzband- und Meniskusriss im rechten Knie sowie eine Impressionsfraktur des Oberschenkels.

Die 24-Jährige Vorarlbergerin ist schon zum dritten Mal in ihrer Karriere Opfer von einem Kreuzbandriss. Sie gewann im Januar 2017 - damals völlig überraschend mit Startnummer 25 - die Weltcup-Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee. In Lake Louise hatte sie vor ihrem Unfall mit einer Trainingsbestzeit geglänzt