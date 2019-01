Isabel Derungs und Carla Somaini schieden im Halbfinal mit den Rängen 7 und 8 aus. Mit Ariane Burri (10.) beendete eine weitere Schweizerin die Konkurrenz in den Top 10. Der Halbfinal der Männer wurde wegen zu starkem Wind abgesagt. Das neue Programm soll noch im Verlaufe des Abends bekanntgegeben werden.

Die österreichische Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser (11.) stürzte im ersten Lauf und konnte wegen einer Sprunggelenkverletzung nicht mehr zum zweiten Lauf antreten. Die 27-Jährige hatte sich auch schon im Vorjahr nach ihrem Olympiasieg im Big Air an beiden Knöcheln verletzt. Zunächst riss sie sich beim Training am Kreischberg das Syndesmoseband im rechten Knöchel, im Mai folgte bei den X-Games in Oslo ein Innenbandriss im linken Sprunggelenk.